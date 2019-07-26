Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm ne zaman?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 139. son bölümüyle sezon finali yaptı.

Hızır, düşmanları Tahsin ve Zeki'yi ele geçirerek öldürdü. Final sahnesinde ise iki düşman aile Çakırbeyliler ve Façalılar arasında dostluk rüzgarları esti. Hızır kardeşi İlyas'a, Behzat'ın kardeşi Ömür'ü istedi. Ömür ve İlyas nişanlandı. Nişan törenine ise Behzat ve İlyas'ın karşılıklı Ankara havası eşliğinde oynamaları damga vurdu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sezon finaline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. yeni bölümünün ekim ayında yayınlanması ve izleyicisi ile yeniden buluşması ön görülüyor.