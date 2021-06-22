Anıl Altan ile evliliği ve ikiz kız çocukları ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Pelin Akil, adını Arka Sıradakiler dizisindeki Zehra karakteri ile duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil, diziden ayrıldığını duyurdu ve hayranlarına veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BAHAR NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Pelin Akil, sevenlerine veda etti ama diziden tam olarak neden ayrıldığına dair detay paylaşmadı:

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’la olan hikayesinin sonuna geldik... Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bi iz bırakıyorum yanağına yine son kez ☺️ Behzat’ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç... "