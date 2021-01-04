Stat: Eskişehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Dk. 80 Onur Arı),Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alimi, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Sholaja)

BeypiliçBoluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Turgay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mihajlovic),Poepon (Dk. 46 Hamza Gür),Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Abdullayev),Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk),Alican Özfesli (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya),Ali Keten, Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 62 Fethi Özer, Dk. 73 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Kırmızıkart: Dk. 42 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Okutan, Dk. 74 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor),Dk. 61 Sholaja (Eskişehirspor)