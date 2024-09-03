Eskişehir Valiliği'nden 'sonik' patlama sesi uyarısı
Eskişehir Valiliği, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.
Giriş: 03.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:52
Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında yüksek irtifa ses üstü uçuşu icra edileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir" denildi.
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