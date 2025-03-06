Eskişehir'de PTS-EDS denetimi başladı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, kentte PTS-EDS kameraları ile ortalama hız koridoru denetimi uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara-Bursa (D-200) Karayolu'nun Şehir merkezinden geçmekte olan bölümündeki (14 ve 35'inci kilometreler arası) her 2 istikamete hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla PTS-EDS kameraları ile ortalama hız koridoru denetiminin 1 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Denetimler ile trafik güvenliğinin sağlanarak ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Otomobil, minibüs, kamyonet ve panelvan türü araçlar için saatte 82 kilometre, kamyon, çekici ve L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motosiklet türü araçlar için saatte 70 kilometre hız limiti olan ve Ortalama Hız Tespit Sistemi işaret levhaları bulunan mevkiilerde 24 saat esasına göre hız kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik PTS-EDS kameraları ile ortalama hız kontrolüne başlanarak hız kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerinin tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Sürücülerin trafik kurallarına uyması önemle rica olunur."

*Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.