Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistanlı genç öldü

Eskişehir'de, Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23), Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınından geçen Porsuk Çayı kenarında arkadaşıyla oturduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu Naderi'ye ulaştı. Kıyıya çıkarılan Naderi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre durumu kritik olan Naderi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Ramesh Naderi'nin arkadaşı S.N. (24) ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.