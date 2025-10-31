Polis ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'ndeki denetimde otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü ekiplerin "dur" ikazına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Şüpheliyle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde tramvay yolunun kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında, araç sürücüsü Adem U'nun daha önceden alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise farklı türlerde narkotik madde ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan kazanın tramvay yolunda olması nedeniyle kent içi ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Fotoğraf: AA