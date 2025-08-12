Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eskişehir'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Aracından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı, tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 22:02 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce devriye esnasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 210 gram sentetik ecza ile ⁠4,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Habertürk Anasayfa