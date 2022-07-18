Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI