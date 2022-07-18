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Haberler Gündem Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Anadolu Üniversitesi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. 3 milyonu aşkın öğrenci üniversite sınav sonuçlarının duyurulması sonrasında tercih işlemlerine başlayacak. Eskişehir'de bulunan devlet üniversitesi olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne ait güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin verileri sizler için derledik. İşte 2022 Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları...

18.07.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800+70
3000+75		 2870
3075		 233,02218
236,53720		 993.928
1.086.000
Pazarlama TYT 65+2
60+2		 67
62		 235,06976
241,62757		 969.167
1.025.000
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim-Ücretli) TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 243,90832
246,63060		 866.036
966.000
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim-Ücretli) TYT 250+7
200+5		 257
205		 242,44366
249,15529		 883.283
937.000
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 240,76077
237,10454		 902.838
1.079.000
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 244,92798
255,84094		 854.106
861.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim-Ücretli) TYT 1000+25
1100+28		 1025
1128		 257,23487
260,17623		 710.125
815.000
Yaşlı Bakımı TYT 80+2
80+2		 82
82		 229,01669
261,46880		 1.043.609
801.000
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 256,15997
263,93509		 722.068
776.000
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600+15
 615
 252,66150
 762.394
Adalet (Açıköğretim) TYT 900+23
1700+43		 923
1.743		 273,77697
270,38823		 546.743
713.000
Adalet TYT 60+2
 62
 265,70548
 621.610
Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,69179
294,98145		 565.258
510.000
Eczane Hizmetleri TYT 80+2
80+2		 82
82		 277,12406
304,47211		 518.091
446.000
Aşçılık TYT 70+2
60+2		 72
62		 277,66306
295,55460		 513.600
506.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80+2
80+2		 82
82		 281,94789
303,66469		 479.633
451.000
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 55+2
45+2
40+1
30+1		 57
47
41
31		 54.560
47.500
43.041
41.500		 386,93037
458,14754
429,90754
417,30700
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 63.579
58.300
67.371
79.900		 377,25893
445,63941
396,57741
363,08369
Hukuk EA 355+9
355+9
350+9
360+9		 364
364
359
369		 20.854
10.700
15.758
19.300		 376,05852
434,23615
413,38275
397,96242
İngilizce Öğretmenliği DİL 120+3
140+4
140+4
160+4		 123
144
144
164		 9.738
8.230
9.007
8.760		 412,36087
433,01927
425,71455
416,52274
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130+4
130+4
140+4
150+4		 134
134
144
154		 6.688
8.370
9.179
9.070		 384,38841
409,55365
411,32830
400,12914
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.638
12.500
12.597
13.000		 366,87106
399,64472
404,03361
391,79382
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 18.649
15.600
16.675
18.300		 358,67527
393,77794
397,31184
383,29411
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 72.530
47.900
56.865
54.000		 334,18151
391,79124
373,31689
362,30781
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.253
23.200
19.184
19.700		 356,90430
373,15076
383,04005
364,19622
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 2+0
2+0
2+0
2+0
2

1		 Dolmadı
123.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
377,85551
Dolmadı
Dolmadı
Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 76.248
73.500
84.863
93.200		 332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
Sinema ve Televizyon SÖZ 75+2
75+2
70+2
55+2		 77
77
72
57		 67.033
47.000
39.143
37.900		 319,36011
360,74700
374,17818
363,37632
Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.369
24.200
26.679
26.000		 356,45474
369,60413
356,30270
338,99557
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 62
62
62
62		 47.973
40.500
51.571
70.000		 330,53783
365,59889
365,85495
344,24106
Almanca Öğretmenliği DİL 50+2
50+2
60+2
70+2		 52
52
62
72		 24.212
25.800
27.675
27.500		 360,03155
364,10974
353,06593
333,27796
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 92.725
76.500
61.217
63.800		 307,76350
343,69669
360,32145
347,28563
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 82.212
64.900
63.709
71.200		 312,22501
349,64842
358,97142
343,65243
Fransızca Öğretmenliği DİL 35+1
35+1
35+1
40+1		 36
36
36
41		 30.542
30.400
30.150
30.700		 340,30401
348,94618
344,91769
321,56423
İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 116.027
87.900
93.106
105.000		 299,28883
338,49459
345,73900
329,99445
Tarih SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 116.349
91.200
103.383
132.000		 299,18966
337,06077
341,71565
321,25065
Psikoloji EA 60+2


 62


 61.083


 341,08451
—-
İşletme (İngilizce) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.481
156.000
157.177
165.000		 297,97490
340,41286
323,73768
306,97138
Basın ve Yayın SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 162.903
122.000
129.738
139.000		 285,45569
325,39370
332,83906
319,20577
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 65+2
60+2
60+2
50+2		 67
62
62
52		 232.794
186.000
169.205
154.000		 277,24516
329,93877
319,52055
310,74219
İktisat (İngilizce) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 231.971
222.000
219.793
225.000		 277,45263
318,52841
304,11410
289,80274
Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 246.056
203.000
222.365
260.000		 267,12924
302,63652
309,30530
292,31949
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2

 62
62

 260.913
256.000

 271,05064
308,82191
Sosyoloji EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 337.088
275.000
260.631
252.000		 256,90059
304,02496
293,79808
283,47387
Maliye EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 350.579
289.000
262.170
255.000		 254,70400
300,43967
293,44889
282,73365
İşletme EA 160+4
160+4
160+4
180+5		 164
164
164
185		 330.129
324.000
333.723
379.000		 258,06087
292,56747
278,64310
259,76643
İktisat EA 160+4
160+4
160+4
180+5		 164
164
164
185		 389.150
353.000
343.712
364.000		 248,79169
286,53720
276,82248
262,14067
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85+3
80+2
80+2
80+2		 88
82
82
82		 473.065
396.000
386.400
399.000		 237,55151
278,26170
269,55804
256,77396
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 52.527
66.300
58.216
58.000		 272,82424
241,52818
262,85456
239,86179
Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 513.233
436.000
463.309
509.000		 232,49208
271,40703
258,28292
242,65363
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13
500+13
500+13
500+13		 513
513
513
513		 478.510
458.000
442.557
364.000		 236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 485.211
458.000
460.109
494.000		 236,05164
267,81143
258,72428
244,35063
Maliye (KKTC Uyruklu) EA 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
-		 Dolmadı
476.000
482.497
Dolmadı		 Dolmadı
265,02058
255,77334
Dolmadı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500+63
2500+63
2750+69
2500+63		 2563
2.563
2819
2563		 558.809
639.000
630.867
549.000		 209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
Arkeoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 58
62
62
62		 Dolmadı
621.000
594.360
671.000		 Dolmadı
245,35647
242,58808
225,39524
Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400+60
3000+75
3000+75
2500+63		 1091
2.313
3075
2563		 Dolmadı

820.768
716.000		 Dolmadı

223,68743
236,94280
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800+70
4000+100
4000+100
3000+75		 1195
2.613
3846
3075		 Dolmadı

Dolmadı
749.000		 Dolmadı

Dolmadı
233,81726
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1750+44
1750+44
1500+38		 788
1.794
1794
1538		 Dolmadı
792.000
742.984
609.000		 Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 400+10


 410


 507.989


 228,57150
—-
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400+10
300+8
500+13
1000+25		 117
308
265
273		 Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
İşletme (Açıköğretim) EA 800+20
700+18
1000+25
2000+50		 291
718
637
562		 Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15
600+15
800+20
1000+25		 208
615
531
511		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
İktisat (Açıköğretim) EA 400+10
200+5
400+10
1500+38		 64
205
167
163		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
Maliye (Açıköğretim) EA 500+13
300+8
500+13
2000+50		 70
308
232
188		 Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25
1000+25
1000+25
2000+50		 282
1.025
932
911		 Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
900+23
1000+25
2000+50		 301
923
828
821		 Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600+15
400+10
500+13
2000+50		 82
410
321
312		 Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25
800+20
1000+25
1000+25		 181
820
794
541		 Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500+13
200+5
400+10
750+19		 19
205
82
78		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10
250+7
400+10
750+19		 69
257
135
106		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700+43
1500+38		 1743
1.538		 192,57199
188,88160		 1.555.818
1.708.000
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900+48
1800+45		 1948
1.845		 194,85357
191,30822		 1.527.657
1.688.000
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500+363
15000+375		 12112
13.981		 Dolmadı
 1.627.472
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450+12
500+13		 462
513		 200,75265
197,63103		 1.441.774
1.612.000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550+64
2500+63		 2614
2563		 199,96977
199,36017		 1.453.767
1.588.000
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700+143
6000+150		 5843
6.150		 199,38987
201,49896		 1.462.697
1.558.000
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000+25
1000+25		 1025
1.025		 208,40383
203,30575		 1.324.893
1.531.000
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500+13
400+10		 513
410		 204,46048
205,24736		 1.384.844
1.504.000
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400+10
400+10		 4010
4010		 213,36161
205,80514		 1.253.273
1.496.000
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650+17
700+18		 667
718		 206,53361
206,34253		 1.353.122
1.488.000
Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500+13
400+10		 513
410		 206,54404
206,30312		 1.352.943
1.488.000
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200+5
200+5		 205
205		 213,93089
207,36526		 1.245.126
1.473.000
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450+37
1500+38		 1487
1538		 212,44744
207,37186		 1.266.001
1.473.000
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
513		 212,34716
208,61597		 1.267.391
1.456.000
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 214,57803
211,44784		 1.236.119
1.416.000
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400+10
400+10		 410
410		 212,20081
212,69362		 1.269.444
1.399.000
Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500+38
1700+43		 1538
1743		 217,11015
213,03677		 1.201.924
1.394.000
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400+10
400+10		 410
410		 221,51492
214,32165		 1.143.120
1.377.000
Yapı Ressamlığı TYT 11+1
11+1		 12
12
214,41902
1.375.000
Lojistik (Açıköğretim) TYT 850+22
900+23		 872
9+23		 217,10611
215,63043		 1.201.971
1.359.000
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600+15
700+18		 615
718		 222,69315
216,67079		 1.126.976
1.345.000
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100+28
1200+30		 1128
1230		 220,05708
218,45970		 1.162.616
1.321.000
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700+43
1800+45		 1743
1845		 225,72292
219,14185		 1.086.478
1.312.000
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450+12
500+13		 462
513		 218,73489
219,89535		 1.180.295
1.302.000
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300+8
500+13		 308
513		 225,47341
225,14215		 1.089.817
1.231.000
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800+20
800+20		 820
820		 229,29801
226,11165		 1.040.104
1.218.000
Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500+13
600+15		 513
615		 227,57883
226,30871		 1.062.108
1.216.000
Emlak Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,08768
231,10760		 1.148.803
1.154.000
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim-Ücretli) TYT 1200+30
1300+33		 1230
1333		 230,00779
232,10915		 1.031.151
1.141.000
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 231,97672
242,39805		 1.006.631
1.016.000
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
30+1		 14
9
6
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) DİL 1+0
2+0
2+0
1+0

1
-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20+0
30+0
20+0
20+0		 5
23
15
17		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10+0
20+0
20+0
20+0		 6
9
4
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce) EA 150+4


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) EA 150+4


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1+0
2+0		 -
—-		 Dolmadı
Bilgisayar Operatörlüğü TYT 11+1
11+1		 12
12
236,16080

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