AA

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı. Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

AA'nın haberine göre; yaralı kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.