HSYK tarafından geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı FerhatSarıkaya, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sarıkaya'nın avukatı da katıldı. Hakkındaki suçlamalar ve iddianamedeki FETÖ/PDY ile irtibatı hatırlatılan sanık Sarıkaya, "Ben asla FETÖ üyesi olmadım. Öğrenciliğimde yurtlarında kalmadım. Terörist başı meczubun hiçbir kitabını okumadım. Adını 15 Temmuz'da duyduğum ByLock'u hiç kullanmadım. FETÖ talimatıyla hareket ettiğim suçlamasını da kabul etmiyorum" dedi.



'2007'DE ANKARA'YA DÖNDÜM'



DHA'nın haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili 'Şemdinli iddianamesi'ni hazırlayan savcı olan Sarıkaya, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiğini ve 2007'de Ankara'ya döndüğünü söyledi. Ankara'da FETÖ ile irtibatlı olduğunu bildiği eski hakim Burhan Yaz'ın kendisi ile temas kurduğunu anlatan Sarıkaya, "Bu dönemde Kanada'ya gitmeyi düşünüyordum. Bunu için Burhan Yaz bana 20 bin lira para verdi. Ancak vize alamayınca ailemle birlikte Güney Afrika'ya gittim. Burada benimle, FETÖ/PDY üyesi bir kişi ilgilendi. Çocuklarımı mecburen FETÖ okullarına gönderdim. Ancak burada kaldığım dönemde başka kimseyle tanışmadım" diye konuştu.



'SENİN VE AİLENİN CAN GÜVENLİĞİ YOK' DEDİLER



Sarıkaya, Güney Afrika'da yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü, Burhan Yaz'ın kendisini FETÖ/PDY tutuklusu Mehmet Saltan ile tanıştırdığını anlattı. Mehmet Saltan'ın kendisine, "Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle senin ve ailenin can güvenliği yok. Bosna Hersek'e git. Bu davalar bitene kadar kendini unuttur" dediğini kaydetti. Sarıkaya, bunu ailesinin can güvenliğini düşünerek kabul ettiğini ve Bosna Hersek'e gittiğini söyledi.



ÖRGÜT YAKLAŞIK 100 BİN LİRA YARDIM YAPMIŞ



2009 yılında tekrar Türkiye'ye dönüğünü ve 2013 yılına kadar Mehmet Saltan aracılığıyla örgütün kendisine maddi yardım ettiğini söyleyen Ferhat Sarıkaya, mahkeme başkanının ne kadar yardım aldığı yönündeki sorusu üzerine, "Aylık 2-3 bin lira yardım yapıyorlardı. Toplam 100 bin lirayı bulmuştur. Meslekten ihraç edildiğim için gelirim yoktu. Ailemin can güvenliği korkusu ve maddi sorunlar nedeniyle örgütün dediklerini yapmak zorunda kaldım" dedi.Anayasa değişikliği kapsamında 2010'da yapılan referandumun ardından mesleğe tekrar kabul edildiğini belirten sanık Sarıkaya, mesleğe kabulü için olumlu oy veren kişileri tanımadığını, FETÖ ile iltisaklı olup olmadıklarını bilmediğini söyledi.



'ŞEMDİNLİ VE ÜNİVERSİTE SORUŞTURMALARINI ÖRGÜT YAPTIRMADI'



Şemdinli ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yönelik soruşturmaları, örgütün talimatıyla yaptığı iddialarını da kabul etmeyen Sarıkaya, "O dönem örgütün böyle bir gücü yoktu. Kesinlikle benim o dönemde örgütle de bir bağlantım yoktu. Soruşturmaları tamamen doğru bildiğim için yaptım" dedi.



'ŞU AN ÖRGÜT BANA DÜŞMAN'



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, ifade vermek istediğini söylediğini ve Savcı Serdar Coşkun'a meslek hayatı boyunca tanığı, örgüt üyesi olduğunu bildiği herkesin ismini verdiğini belirtti. Samimi ifadelerine rağmen şüpheli duruma geldiğini vurgulayan Sarıkaya, "Bu örgütle kesinlikle hiyerarşik bir ilişkim olmadı. 2006'daki ihracımdan sonra beni örgüt buldu. Ailemin ve benim can güvenliğim olmadığını söyleyerek, hiç istemesem de iki kez yurt dışına çıkmama neden oldular. İfademde bütün bildiklerimi anlattım. Bu örgüt bana büyük zarar verdi. Şu an ben bu örgüte düşmanım, onlar da bana düşman. Kaçma şüphem yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.



MAHKEMEYE YENİ LİSTE VERDİ



Sarıkaya, meslek hayatında tanıdığı ve savcılık ifadesinde ismini vermediği bazı FETÖ/PDY üyelerinin isimlerini yazdığı listeyi, mahkeme heyetine teslim etti. Mahkeme başkanı, Sarıkaya'nın verdiği isimlerin birçoğunun kamuoyunda bilinen ve meslekten ihraç edilen isimler olduğunu belirterek, "Bunları vermen soruşturmaya nasıl bir katkı sağlayacak?" diye sordu. Sarıkaya da, "Haklısınız sayın başkan ancak ben bu isimleri savcılık sorgusunda vermeyi unuttuğum için veriyorum. Bu isimlerden bazıları daha önce hiç verilmemiş isimler" yanıtını verdi. Mahkeme, Sarıkaya'nın avukatının savunmasını almak ve tanıkları dinlemek üzere duruşmaya ara verdi.