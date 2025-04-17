Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Rus general rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı | Dış Haberler

        Eski Rus general rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus generale rüşvetten 7 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent Moskova'daki Garnizon Askeri Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Şamarin, rüşvet almaktan suçlu bulundu.

        Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Şamarin'e, 7 yıl hapis cezası verildi.

        Mahkeme ayrıca, Şamarin'in rütbelerinin alınmasına ve mal varlığına el konulup devletin mülkiyetine geçirilmesine karar verdi.

        Şamarin'in avukatı Vladimir Şelupahin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

        Vadim Şamarin'in ise Ukrayna'da savaşan Rus birliklerine katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

        Olay

        Eski Rus General Şamarin, Mayıs 2024'te rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

        Şamarin'in 2019-2023 yıllarında Rusya Savunma Bakanlığının devlet siparişleri kapsamında bir telefon fabrikasından 36 milyon ruble (yaklaşık 437 bin dolar) rüşvet aldığı belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Habertürk Anasayfa