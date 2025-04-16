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        Haberler Dünya Amerika Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya 15 yıl hapis cezası | Dış Haberler

        Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya 15 yıl hapis cezası

        Eski Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala, kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 06:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 06:34
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        Eski Peru Devlet Başkanı Humala'ya 15 yıl hapis cezası
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        Peru'da Ulusal Yüksek Mahkeme, Humala ve eşi Nadine Heredia'nın 2006 ve 2011 yıllarındaki seçim kampanyaları sırasında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten ve dönemin Venezuela hükümetinden yaklaşık 3 milyon dolarlık yasa dışı bağış aldığını karara bağladı.

        Mahkemenin "cezanın derhal geçici olarak infaz edilmesine" karar vermesi üzerine duruşmada hazır bulunan Humala, polis tarafından Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) yetkililerine teslim edildi.

        Humala'nın eşi Heredia da seçim kampanyasını yönettiği gerekçesiyle suçlu bulundu ve 15 yıl hapis cezası aldı.

        Yargıç Nayko Coronado, yaptığı açıklamada, Humala'nın cezasını çekeceğini belirterek, "Bu davada kara para aklama suçu işlenmiştir. Yasa dışı kaynaklı parayı aklamaya yönelik çeşitli eylemler kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

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        HEREDİA, BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

        AA'nın aktardığı habere göre; duruşmaya video konferansla katılan Heredia, kararın okunmasının ardından Lima'daki Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundu.

        Bu arada, Heredia'nın kardeşi Ilan Heredia da aynı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Humala'nın cezasını, Lima'daki Barbadillo Hapishanesi'nde, diğer eski devlet başkanlarıyla birlikte çekeceği bilgisi paylaşıldı.

        Peru Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Nadine Heredia'nın Brezilya Büyükelçiliğinde olduğunun teyit edildiği, Brezilya ve Peru hükümetlerinin bu durumla ilgili sürekli temas halinde kaldığı ifade edildi.

        Açıklamada, "Bayan Heredia, Peru ve Brezilya'nın taraf olduğu 1954 tarihli Diplomatik Sığınma Sözleşmesi uyarınca Brezilya'ya sığınma talebinde bulunmuştur." denildi.

        ODEBRECHT SKANDALI

        Kararla Ollanta Humala, Odebrecht skandalıyla bağlantılı olarak yargılanan ve mahkum edilen üçüncü Peru devlet başkanı oldu. Daha önce eski Devlet Başkanlarından Alejandro Toledo ve Alberto Fujimori de benzer yolsuzluk suçlamalarından hapis cezası almıştı.

        2016'da Brezilyalı inşaat devi Odebrecht, Latin Amerika genelinde birçok yetkiliye rüşvet verdiğini itiraf etmiş, bu itiraf Peru'da birçok üst düzey isme yönelik yargı sürecini tetiklemişti.

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