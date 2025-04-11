Eski kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

Kan donduran olay bu akşam saatlerinde Arnavutköy’de yaşandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatinde evine doğru yürüyen 30 yaşındaki Zeliha Ç., kendisine yaklaşan bir kamyonetten kurşun yağmuruna tutuldu.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

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Evine 500 metre kala silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, saldırıyı Zeliha Ç.'nin eski erkek arkadaşı Serdar H.’nin gerçekleştirdiği belirlendi.

UZAKLAŞTIRMA BİTTİKTEN BİR GÜN SONRA

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Serdar H.’nin uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar yapılırken, genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.