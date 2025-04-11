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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu | Son dakika haberleri

        Eski kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

        İstanbul'da akşam saatlerinde dehşet anları yaşandı. 30 yaşındaki Zeliha Ç.uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra, eski erkek arkadaşı Serdar H. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 11.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:41
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        Eski kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu
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        Kan donduran olay bu akşam saatlerinde Arnavutköy’de yaşandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatinde evine doğru yürüyen 30 yaşındaki Zeliha Ç., kendisine yaklaşan bir kamyonetten kurşun yağmuruna tutuldu.

        ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

        Evine 500 metre kala silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, saldırıyı Zeliha Ç.'nin eski erkek arkadaşı Serdar H.’nin gerçekleştirdiği belirlendi.

        UZAKLAŞTIRMA BİTTİKTEN BİR GÜN SONRA

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Serdar H.’nin uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar yapılırken, genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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