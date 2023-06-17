Cuma günü Daily Mail, Eski Başbakan Boris Johnson'ın yeni köşe yazarları olacağını duyurdu.
Açıklamada "Boris Johnson'ı yeni köşe yazarımız olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektördeki en esprili ve en özgün yazarlardan biri olarak tanınan Boris'in köşesi her Cumartesi Daily Mail'de yer alacak ve her yerden okunabilecek" denildi.
"SİYASETTEN DE BAHSETMEK ZORUNDA KALABİLİRİM"
Daily Mail tarafından paylaşılan videoda da eski Başbakan haberi doğrulayarak "Daily Mail'e bir köşe yazısı ile katkıda bulunmam istendiği için çok heyecanlıyım. Tamamen yorumsuz şeyler olacak. Siyasetten de bahsetmek zorunda kalabilirim ama kesinlikle mecbur kalmadıkça, mümkün olduğunca az yapmaya çalışacağım. Cumartesi günü o şanlı sayfalara ilk katkımı yapmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
DAHA ÖNCE DE KÖŞE YAZARLIĞI YAPMIŞ, BAŞBAKAN OLUNCA AYRILMIŞTI
2019'da Başbakan olmadan önce de Johnson, The Daily Telegraph'ta köşe yazıları kaleme alıyor ve yılda 250 bin sterlinin üzerinde bir ücret alıyordu. Ancak başbakanlığa geldikten sonra bu pozisyondan feragat etmek zorunda kalmıştı.
Eski Muhafazakâr Parti lideri ve başbakan, artık milletvekili olmaması nedeniyle Daily Mail'deki yeni işinden elde ettiği kazancı kamuoyuna açıklamak zorunda olmadığından yeni maaşı gizli kalabilecek.
Başbakanlık Ofisi ise Boris Johnson'ın Daily Mail köşe yazarı olarak işe başlayacağı yönündeki haberler hakkında yorum yapmayı reddetti. Mevcut Başbakan Rishi Sunak'ın selefinin köşe yazısını okumayı dört gözle bekleyip beklemediği sorusuna sözcüsü "Bu hükümeti ilgilendiren bir konu değil ve kendisine özel olarak sorduğum bir soru da değil" yanıtını verdi.
KASITLI OLARAK PARLAMENTOYU YANILTTIĞI AÇIKLANMIŞTI
İngiltere Parlamentosu'nun Ayrıcalıklar Komitesi, eski Başbakan Boris Johnson'ın COVID-19 kısıtlamaları yürürlükteyken 10 Numara'da 2020-2021 döneminde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Johnson'ın, bilerek ve isteyerek milletvekillerini ve Komiteyi yanılttığı sonucuna ulaşan Ayrıcalıklar Komitesi, bunun birkaç kez tekrar ettiğini belirtmişti. Komite, Johnson'ı, geçen hafta katıldığı oturumlarda milletvekillerini yanıltarak 'demokratik süreci baltalamak ve Komiteyi aşağılamakla' da suçlamıştı.
Komite, milletvekilliğinden 10 Haziran'da istifa eden Johnson'a, eski milletvekillerinin parlamentoya girişte kullandığı kartın verilmemesi önerisinde bulunmuştu.
TARTIŞILAN PARTİLER
İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Johnson'a, kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.
Dönemin Başbakanı Johnson, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, COVID-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlık'ta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de 'kabul edilemez' bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.
Raporda, o dönem Başbakanlık'ta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.
Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını sırasında Başbakanlık'ta karantina kurallarının ihlal edildiği partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu 'kasıtlı' yapmadığını savunmuştu.
Johnson, milletvekilliğinden istifa mektubunda ise "Ayrıcalıklar Komitesi'nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler" ifadesini kullanmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni işi belli oldu/eski-ingiltere-basbakani-boris-johnson-in-yeni-isi-belli-oldu-3600747
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