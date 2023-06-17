Açıklamada "Boris Johnson'ı yeni köşe yazarımız olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektördeki en esprili ve en özgün yazarlardan biri olarak tanınan Boris'in köşesi her Cumartesi Daily Mail'de yer alacak ve her yerden okunabilecek" denildi.

Daily Mail tarafından paylaşılan videoda da eski Başbakan haberi doğrulayarak "Daily Mail'e bir köşe yazısı ile katkıda bulunmam istendiği için çok heyecanlıyım. Tamamen yorumsuz şeyler olacak. Siyasetten de bahsetmek zorunda kalabilirim ama kesinlikle mecbur kalmadıkça, mümkün olduğunca az yapmaya çalışacağım. Cumartesi günü o şanlı sayfalara ilk katkımı yapmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE KÖŞE YAZARLIĞI YAPMIŞ, BAŞBAKAN OLUNCA AYRILMIŞTI

Fotoğraf: Associated Press

2019'da Başbakan olmadan önce de Johnson, The Daily Telegraph'ta köşe yazıları kaleme alıyor ve yılda 250 bin sterlinin üzerinde bir ücret alıyordu. Ancak başbakanlığa geldikten sonra bu pozisyondan feragat etmek zorunda kalmıştı.

Eski Muhafazakâr Parti lideri ve başbakan, artık milletvekili olmaması nedeniyle Daily Mail'deki yeni işinden elde ettiği kazancı kamuoyuna açıklamak zorunda olmadığından yeni maaşı gizli kalabilecek.

Başbakanlık Ofisi ise Boris Johnson'ın Daily Mail köşe yazarı olarak işe başlayacağı yönündeki haberler hakkında yorum yapmayı reddetti. Mevcut Başbakan Rishi Sunak'ın selefinin köşe yazısını okumayı dört gözle bekleyip beklemediği sorusuna sözcüsü "Bu hükümeti ilgilendiren bir konu değil ve kendisine özel olarak sorduğum bir soru da değil" yanıtını verdi.