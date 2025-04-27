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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Eski hakemler Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı! - Fenerbahçe Haberleri

        Eski hakemler Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!

        Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Eski hakemler bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı. İşte hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:42
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta yorumladı.

        • 2

          3.DAKİKA: İSMAİL YÜKSEK'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART

          Deniz Çoban: "Bu oyunun hemen başında, hakemin farkındalığı önemli fakat İsmail'in yaptığı sıradan bir faul. Bir oyuncunun her zaman yapabileceği bir hareket. Normal bir faul vardı. Uyarı mekanizmasına başvurmak istedi. Bunu 2.5'ta yaptı. 3. dakikada erken bir dakikada kartına başvurdu. İlki uyarılacak bir pozisyon değildi, erken davrandı. Bu pozisyon da sarı kart olacak pozisyon değildi. Ben limitimi koyuyorum dedi ama limiti çok aşağıdaydı. İkinci faulde uyaracaktı. İkazı yanlış yaptı, ihtarı yanlış yerde yaptı."

          Bülent Yıldırım: "İsmail'in yaptığı faulde uyarılacak hiçbir şey yok. Genel uyarı noktasında hata yaptı. Umut vaat eden bir atak yok, basit fauller. Bu sarı karta katılmam mümkün değil."

          Bahattin Duran: "Yüzde yüz sizinle aynı fikirdeyim. Bu sarı kart hiçbir şekilde oturmadı. Yanlış bir uyarı mekanizması ve sarı kart oldu."

        • 3

          EDIN DZEKO - SEMİH GÜLER POZİSYONU

          Deniz Çoban: "Savunma oyuncusu, top geçtikten sonra dikkatsiz bir şekilde Dzeko'nun ayağına basıyor mu? Bu dikkatsiz bir hareket. Dikkatsiz olduğu için kazara basıyor. Hareketlerinize sonuna kadar dikkat etmek zorundasınız. Bu VAR'ın konusu da olur, kanıt olur. Ama burada ayak kalmıyor ve kayıp üzerinden geçiyor. O yüzden VAR'ın konusu değil. Bu bir penaltı. Ben Fenerbahçeli oyuncuyum, ayağımı uzatıyorum sen benim ayağıma neden basıyorsun? Top gitti, sen neden benim ayağıma basıyorsun? Etkisi penaltı olacak kadar var. Hakem, kaçırabilir ayak oturmadığı için ama maç içindeki kararlarınızın bir standartı olur. Direnç Tonusluoğlu, bugün yardımcısı bayrak kaldırınca faul çaldı. Kaldırmayınca çalmadı. Faul değerlendirmeleri Süper Lig hakemine göre çok alttaydı. Pozisyon penaltı. VAR müdahesi olmaz."

        • 4

          "BU ÇOK NET BİR PENALTI"

          Bahattin Duran: "Benim de kararım bu pozisyon kesinlikle penaltı. Fenerbahçe'nin 6. dakikada penaltısı verilmedi."

          Bülent Yıldırım: "Zaman zaman kifayetsiz kalıyor kelimeler. Bir vatandaş gözüyle sorayım, top nerede, ayak nerede? Top gitmiş, ayak nerede, rakibin ayağının üzerinde. Gördüğü bir açı da var. Siz her şeyi VAR'a bırakırsanız, hakemlik yapmayın. Bu çok net bir penaltı. Bulunduğu açı itibariyle de her hakemin vereceği bir penaltı. Süper Lig seviyesinde görülüp de verilmemesini ben kabul etmiyorum"

        • 5

          10. DAKİKA: SKRINIAR - HALİL POZİSYONU

          Deniz Çoban: "Faul bile çalınmadı. Çok net bir sarı kart. 10 dakika içinde İsmail sarı kart gördü, Skriniar görmedi. Buna faul çalınmadı."

          Bahattin Duran: "Açık ve netti."

        • 6

          "NET BİR SARI KART"

          Bülent Yıldırım: "Geriye doğru kaldırıp tak diye vuruyor. Net bir kontrolsüz faul. Net bir sarı kart."

          Bahattin Duran: "Burada sarı kart mutlaka ve mutlaka gösterilmeliydi."

        • 7

          15.DAKİKA: KOSTIC'IN GÖRDÜĞÜ SARI KART

          Deniz Çoban: "Sarı kart hiç konuşmuyorum bile faul var mı, ona dikkat ediyorum. Hakem, kırmızılı oyuncunun tavrından dolayı sarı kartı çıkardı. Bir müdahale ancak bu kadar temiz ve kontrollü yapılabilir. Bir kontak var, hadi yanılın ve faul çalın. Ona itirazım olmaz. Ama bunun sarı kartla hiç ilgisi yok. Baştan geliyorum; İsmail sarı kart, bu sarı kart, Skriniar sarı kart değil."

        • 8

          "ASLA SARI KART OLMAZ"

          Bülent Yıldırım: "Asla uzaktan yakından sarı kart düşünülmez. Sadece ayağa temas var. Hadi faul var, tamam. Bu tabanı karşıdan getirse tamam ama bu haliyle asla sarı kart olmaz."

        • 9

          "FAUL DOĞRU AMA SARI KART YOK"

          Bahattin Duran: "Faul doğru ama ben de sarı karta katılmıyorum."

        • 10

          HALİL'İN OĞUZ AYDIN'A FAULÜ

          Deniz Çoban: "Bunu çalmasa hakem, devam ettirse göremedi, önü kapandı falan derim. Eğer burada faulü tespit ediyorsanız, neyi gördünüz? Bu ayağın buraya kalktığını gördünüz. Oğuz da kafasını tutuyor, niye kafasını tutuyor? Burada şiddet ve yoğunluk olsa kırmızı konuşuruz. Şu harekete sarı kart çıkmaması kabul edilemez. Tehlikeli bir hamle, avantajı olmaz."

        • 11

          "ÇOK NET SARI KART"

          Bülent Yıldırım: "Buna faul verip de sarı kart vermiyorsa bu düzeyde kabul edilebilir bir şey değil. Tartışmasız bir sarı kart. Güç ve kuvvet olsa kırmızı kart. Net bir sarı kart."

          Bahattin Duran: "Çok net gösterilmesi gereken bir sarı kart."

        • 12

          TALISCA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ

          Bülent Yıldırım: "Birçok şeyi sağlıklı yakalayamayan hakem burada doğru bir tespitte bulundu. Doğru bir gol iptali ve tespit."

          Deniz Çoban: "Katılıyorum."

        • 13

          "GOL İPTALİ DOĞRU"

          Bahattin Duran: "Katılıyorum. İptal doğru."

          Bülent Yıldırım: "Oluş itibariyle beklenmeyen bir top. Haksız bir avantaj sağladı ve gol iptali doğru."

        • 14

          OGÜN'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

          Bülent Yıldırım: "Kanalda kimse sorsanız cevabını siz de biliyorsunuz. Yine çok hakim. Şimdi bu sarı kart değil! Sabahtan akşama kadar, pozisyon başlangıç, gelişme, bitiş itibariyle Ogün'ün yaptığı sarı karttan daha çok aldatma girişimi. Asla sarı kartsız geçilebilecek bir pozisyon değil bu. Ogün'ün yaptığı da etik dışı, net bir sarı kart."

        • 15

          "HAKEMİ ALDATTI, SARI KART GÖRMELİYDİ"

          Bahattin Duran: "Ogün görmesi gereken, hakemi aldatmaya yönelik hareketten görmesi gereken sarı kartı görmedi."

        • 16

          EN NESYRI'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

          Deniz Çoban: "Yarı Otomatik Ofsayt sistemindeki tarihimizin en ince ofsaytı olabilir. Topa vuruluş anı burada çok değerli. Futbol böyle bir şey değil ama bu teknolojiyi aldıysak, getirdiysek sonucuna katlanmak zorundayız."

          Bahattin Duran: "Teknoloji bu şekilde çıkardı."

          Bülent Yıldırım: "İlave edecek bir şey yok. Sadece şunu bilelim, bu sistem, yayıncı kameralarından değil, kendi sisteminden stadyumun tavanına koyduğu kameradan oyuncuları takip ederek topun temas anında, bu yapay zekayla animasyon olarak karşımızı koyuyor. Zaman zaman militmetrik farklar çıkabiliyor. Kabul etmek ve saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ofsayt dedi, ofsayt."

        • 17

          DZEKO'NUN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

          Bülent Yıldırım: "Topu kontrolüne mükemmel bir şekilde aldı Dzeko. Elle temas yok. Akılda hiçbir şey kalmasın. Tam topa vuracağı esnada, iki elle yandan etkili bir itme. Her yerde bariz gol şansı. Kontrol var, rakibin konumu belli. Bu pozisyon, bütün kriterleri karşılayan, Bruno topla oynama mücadelesi yapmazken net bir kırmızı kart ve penaltı ve yüzde yüz VAR müdahalesi gerektirecek bir pozisyon. Sahadaki hakemler, VAR üzerinden maç yönetmeye çalıştıkları için bunlar oluyor. Versin penaltıyı. Yanlışsa VAR düzeltsin."

        • 18

          "VAR MÜDAHALESİ BENİM İÇİN TARTIŞMASIZ"

          Deniz Çoban: "Hocam bir penaltı da verilecek VAR müdahalesiyle. Dzeko'nun penaltı beklediği bir pozisyon daha var. Standartı konuşuyoruz ya. Bu maçta bir penaltı olacaksa o buydu. VAR müdahalesi olacaksa o buydu. İki elle hedef gözeterek ve etkisini göstererek bir itme olduğunda VAR karışabiliyor. Bu, toptan uzaklaştırıyor, top için mücadele etmiyor, hakem görüyor. VAR üzerinden tartıştığımız sürece sahadaki hakemlerimiz gelişmiyor. Bruno kırmızı kart, VAR müdahalesi benim için tartışmasız."

        • 19

          "NET BİR ŞEKİLDE İKİ ELİYLE İTME VAR"

          Bahattin Duran: "Benim için de öyle. Benim en önemli kanıtım şu, iki el var, oyuncu tam topa vurmaya hazırlanıyor. Oyuncu sağlam duramıyor, çok güzel kontrol edip önüne aldı, Gaziantepli oyuncu arkada kaldı, artık gol yapacak. Tek ayağının üzerindeki Dzeko'yu indirdi. Net penaltı. Bu bir topla oynama için mücadele yok. İtmeden dolayı penaltı. Kırmızı kart. Hakem görmedi ama buna VAR müdahalesi olmalıydı. Açık bir penaltı ve kırmızı kart. Top için mücadele yok. Net bir şekilde iki eliyle itme var."

        • 20

          FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

          Deniz Çoban: "Şu soruyu sorarım, o oyuncunun elinin orada işi ne? El oraya kalkmış, En-Nesyri de kalkan ele doğru topa doğru hamle yaparken, oraya geliyor eli. Ama bu oyuncunun elinin burada olması dikkatsiz davrandığının göstergesi. Buradaki etki mi daha bariz, bir önceki (Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon) pozisyonda mı? Aynı Video Yardımcı Hakem. Ona karışmıyor ama buna karışıyor. Ben bu standartı arıyorum. Bugün 3 penaltı beklentisi var. VAR'a bir hak verseniz, bir öncekine karışır. Bir hak daha verseniz, Dzeko'nun ayağına basılan pozisyona verir. Bu en son karışacağı olmuş. Buradaki standart ne? Ben buna penaltı veren hakeme ben itiraz etmem. Penaltı."

        • 21

          "NET PENALTI"

          Bülent Yıldırım: "Kararım penaltı. Yüze darbe yok, kol silah olarak kullanılmıyor. Sadece penaltı olduğunu düşünüyorum. Net penaltı. Bruno'nun eli, En-Nesyri'nin alnına vuruyor, avuç içiyle. Ele temas söz konusu değil, alnına gelen el sebebiyle. Biz hepsini yansıtalım. Penaltı."

          Bahattin Duran: "Ben de öyle. Gaziantepli oyuncu eliyle öyle gelerek risk alıyor. O el rakibinin başına geldi. Dikkatsiz, risk alarak geldi penaltı. Sahada buna hakem penaltı verir bence buna VAR müdahale etmezdi. Penaltı."

        • 22

          MAÇ SONU İRFAN CAN NDIAYE ARASINDA YAŞANANLAR

          Bülent Yıldırım: "Şu yapılır mı, Badou ihraç. İrfan Can da bayağı bir şey yaptı hakeme ve dördüncü hakeme. Git ekrana bak, kırmızı kart diyor. İrfan sarı kart, Badou'nun kesinlikle ihracı gerekiyordu. Biten maçtan sonra rakibe ya da tribüne bu tarz hareketler yapamazsınız. Oradaki gücün şiddeti, derecesi tartışılmaz. Direkt rakibe vuruyor. Bu vurma girişimi, bu itme değil. Badou N'Diaye kırmızı kart, İrfan Can sarı diyorum ben."

        • 23

          "BEN SARI KARTA RAZIYIM"

          Deniz Çoban: "Dördüncü hakem arkadaşım ne yapıyor? Dördüncü hakemle bir alıp veremediğimiz yok ama sene başından beri bu davranışlarından dolayı konuşuyoruz. N'Diaye bir sarı kartı hak etmişti minimum, İrfan Can üzerine doğru gelirken o tarafa bir yere bakıyor. İrfan Can, parmak sallıyor. Bir oyuncu bir hakeme parmak sallayamaz. Direnç Tonusluoğu gününde değilmiş ama sahada ona yardımcı olacak hiç kimse yokmuş. Ben sarı karta razıyım."

        • 24

          "BADOU KIRMIZI, İRFAN CAN SARI KART"

          Bahattin Duran: "Ben de Badou kırmızı, İrfan Can sarı kart diyorum."

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