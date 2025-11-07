Habertürk
        Eski Galatasaraylı Leo Dubois futbolu bıraktı!

        Eski Galatasaraylı Leo Dubois futbolu bıraktı!

        Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Fransız futbolcu Leo Dubois, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        07.11.2025 - 10:26
        Eski G.Saraylı futbolu bıraktı!
        Fransız futbolcu Leo Dubois, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbolu bıraktığını duyurdu.

        31 yaşındaki Dubois, açıklamasında, fiziksel olarak iyi olmasına rağmen hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini aktardı. Kariyerine Fransa’nın Nantes takımında başlayan Dubois, ardından Olympique Lyon için ter döktü. Leo Dubois, kariyerinin son yıllarında ise Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'da oynadı.

        Dubois, 13 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.

