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        Haberler Magazin Eski filmler, elektrik faturası aşkına

        Eski filmler, elektrik faturası aşkına

        Sinema salonu işletmecileri, başta kira ve elektrik olmak üzere işletme giderlerini karşılamak için çareyi eski filmleri, yeniden gösterime çıkarmakta buldu. Peki sonuç ne oldu?

        Giriş: 30.04.2025 - 08:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:37
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        Elektrik faturası aşkına
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        İzleyicilerin ilgisini çekecek filmlerin azalmasının da etkisiyle gişelerin büyük oranlarda düşmesi, sinema salonu işletmecilerini bir hayli zor durumda bıraktı. Kesilen biletlerden elde edilen gelir, başta kira ve elektrik masrafı olmak üzere işletme giderlerini karşılayamayacak ölçüde azalması, işletmecileri, yeni önlem paketi oluşturmaya yönlendirdi.

        'Yıldızlararası'

        O paket de gösterime girdikleri yıllarda izleyicilerin ilgisine mazhar olmuş eski filmleri gösterime yeniden çıkarma üzerine oluşturuldu. Yeniden gösterime çıkarılan eski filmler arasında Türk filmlerinin olmaması dikkat çekti.

        YÜZDE 34 DÜŞTÜ

        2025'in ilk 4 ayındaki toplam izleyici sayısı (10.209.880 Kişi), 2024'ün (15.442.089 Kişi) aynı dönemine oranla; % 34 düştü.

        Pandemiden hemen bir yıl önceki 2019'a (20.940.655 Kişi) oranla ise düşüş % 51 olarak gerçekleşti.

        'Başlangıç'

        Peki eski filmler ne kadar ilgi gördü?

        16 milyon TL hasılat elde eden film de var, gişeye sadece 600 TL bırakan film de var.

        2025'in ilk 4 ayında 23 eski film yeniden gösterime çıkarıldı.

        Bu filmlerin toplam gişesi; 186.526 kişi olurken, toplam hasılat; 39.581.148 TL olarak gerçekleşti.

        23 eski film, 2025'te izleyicilerle buluşan 237 filmin; % 9.70'sini oluşturuyor.

        23 eski filmin izleyici sayısı; toplam izleyici sayısının; % 5.4'ü, hasılatları ise toplam hasılatın % 5'ini oluşturuyor.

        ♦ Yıldızlararası (2014)

        İzleyici Sayısı… 62.742

        Hasılat… 16.536.896 TL

        ♦ Başlangıç (2010)

        İzleyici Sayısı… 21.894

        Hasılat… 3.721.167 TL

        ♦ Alacakaranlık (2009)

        İzleyici Sayısı… 19.937

        Hasılat… 3.263.652 TL

        ♦ Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

        İzleyici Sayısı… 17.687

        Hasılat… 2.833.400 TL

        ♦ Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı (2005)

        İzleyici Sayısı… 15.034

        Hasılat… 4.148.196 TL

        ♦ Tenet (2020)

        İzleyici Sayısı… 10.815

        Hasılat… 1.794.235 TL

        ♦ Yüzüklerin Efendisi: İkiz Kule (2002)

        İzleyici Sayısı… 8.886

        Hasılat… 1.409.721 TL

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        ♦ Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

        İzleyici Sayısı… 7.179

        Hasılat… 1.143.261 TL

        ♦ Yedi (1996)

        İzleyici Sayısı… 6.943

        Hasılat… 2.399.935 TL

        ♦ Leon: Sevginin Gücü (1995)

        İzleyici Sayısı… 6.200

        Hasılat… 1.264.855 TL

        ♦ Ucuz Roman (1995)

        İzleyici Sayısı… 4.025

        Hasılat… 735.573 TL

        ♦ Ajan Kedi (2022)

        İzleyici Sayısı… 1.500

        Hasılat… 71.583 TL

        ♦ Aya Sihirli Yolculuk (2022)

        İzleyici Sayısı… 1.017

        Hasılat… 89.845 TL

        ♦ Bak Şu Leyleğe (2017)

        İzleyici Sayısı… 900

        Hasılat… 23.933 TL

        ♦ Âşıklar Şehri (2016)

        İzleyici Sayısı… 400

        Hasılat… 17.622 TL

        ♦ İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi (2023)

        İzleyici Sayısı… 269

        Hasılat… 26.900 TL

        ♦ Süper Yetenek 2 (2022)

        İzleyici Sayısı… 250

        Hasılat… 8.814 TL

        ♦ Sevimli Tekneler (2018)

        İzleyici Sayısı… 250

        Hasılat… 8.814 TL

        ♦ Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (2023)

        İzleyici Sayısı… 220

        Hasılat… 30.880 TL

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        ♦ Harry Potter ve Felsefe Taşı (2002)

        İzleyici Sayısı… 204

        Hasılat… 48.450 TL

        ♦ Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

        İzleyici Sayısı… 110

        Hasılat… 11.000 TL

        ♦ Kare Takımı: Gizemli Ada (2023)

        İzleyici Sayısı… 9

        Hasılat… 630 TL

        ♦ Annemin Zamanı (2022)

        İzleyici Sayısı… 5

        Hasılat… 600 TL

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        #elektrik
        #sinema
        #eski filmler
        #başlangıç

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