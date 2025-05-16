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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi Özlem Şımarık'ı otelde katleden Tarık Yılmaz'ın cezası açıklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!

        Burdur'da, eski eşi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı öldüren ve hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılan 45 yaşındaki Tarık Yılmaz, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:17
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        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
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        Burdur'da, Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama" suçundan hükümlü Tarık Yılmaz (45), Çavdır ilçesinde 8 Şubat 2024'te, eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla ağır yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        ZANLI KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

        AA'daki habere göre olay yerinden kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı evden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, Yılmaz ile ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklanmıştı.

        8 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Yargılama aşamasında tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu 5 sanık, tutuksuz 4 sanık ile taraf avukatları katıldı.

        Tarık Yılmaz ve katlettiği eski eşi Özlem Şımarık.
        Tarık Yılmaz ve katlettiği eski eşi Özlem Şımarık.

        İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Meryem S'nin tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

        'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' İSTENDİ

        Tutuklu sanık Tarık Yılmaz'ın avukatı, olayın tasarlayarak olmadığını, müvekkilinin ani bir kastla hareket ettiğini ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

        Tutuksuz sanık Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Tutuklu sanıklar Erdal A, Şaban A, Mehmet Ç. ve tutuksuz sanıklar Kazım Ö, Mustafa S. ve Gökay S. beraatlerini talep ettiklerini söyledi.

        "TAKTİR MAHKEMENİNDİR"

        Tutuklu sanık Tarık Yılmaz duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" savunmasında bulundu.

        Tutuklu sanık Adem S, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini, Tarık Yılmaz'ın ifadesinden dolayı suçlandığını, pişman olacak suçunun bile olmadığını ifade etti.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen Tarık Yılmaz hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine, tutuklu sanıklar Adem S, Erdal A, Şaban A, Mehmet Ç. ve tutuksuz sanıklar Kazım Ö, Mustafa S’ye suçluyu kayırma ve yardım etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu sanıkların tahliyelerine, tutuksuz sanıkların Meryem S. ve Gökay A’nın ise beraatlerine karar verdi.

        Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, gazetecilere, zanlı Tarık Yılmaz’ın Özlem Şımarık'ı onlarca bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve bunu tasarlayarak yaptığını ifade etti.

        Zanlı Tarık Yılmaz'ın Özlem Şımarık'ın kaldığı otele nasıl gireceğini planladığını belirten Tozbey, "Katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca öldürülmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çok önemli bir karar kesinlikle haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal olacak kararlardan biri" dedi.

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        #Özlem Şımarık
        #Tarık Yılmaz
        #Son dakika haberler
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