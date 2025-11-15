Habertürk
        Haberler Gündem Eski CHP ilçe başkanı, 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı

        Eski CHP ilçe başkanı, 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, eski CHP ilçe başkanı ve ziraat mühendisi Y.E., iş insanı Ü.Ş.'nin "Antalya'daki bir kurumda işini yaptırma karşılığı 1 milyon lira rüşvet istedi" iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı; soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:18
        Eski ilçe başkanı rüşvetten gözaltında
        Antalya'nın Serik ilçesinde eski CHP ilçe başkanı ziraat mühendisi Y.E., hakkında başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ziraat mühendisi Y.E.'nin 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

