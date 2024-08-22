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        Haberler Gündem Güncel Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı apartta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı apartta ölü bulundu

        Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, memleketi Trabzon'da kaldığı apartta ölü bulundu. Akyüz'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:53
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        AK Partili eski başkan apartta ölü bulundu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bir apartta temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan personel, eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz'ün, kapıyı açmaması üzerine şüphelendi.

        Bunun üzerine odaya giren görevliler, Akyüz'ü hareketsiz halde buldu. Görevlilerinin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Süleyman Akyüz'ün apart odasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Akyüz’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        AKYÜZ İÇİN TAZİYE MESAJI

        AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Akyüz'ün ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

        Mesajda, "Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Ağustos Çarşamba Günü, ikindi namazına müteakip Trabzon Uzungöl Merkez Camii’nden kaldırılacaktır. Kıymetli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

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        #AK Parti
        #bursa il gençlik kolları başkanı
        #ölüm
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