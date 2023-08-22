Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade vereceğini açıkladı

        Eski ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade vereceğini açıkladı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında 24 Ağustos'ta Atlanta'da mahkemeye çıkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump mahkemede ifade verecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trump, kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformunda, hakkında açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Eski ABD Başkanı, "Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği" iddiasıyla açılan davaya ilişkin mahkemeye ifade vermek üzere 24 Ağustos'ta Atlanta kentine gideceğini duyurdu.

        Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i, "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle niteleyen Trump, Atlanta'da "Amerikan tarihinin en büyük cinayet ve şiddet suçlarının işlendiğini" belirterek, Willis'in bu davalara bakmak yerine kendisini ifade vermeye çağırmasını eleştirdi.

        Trump, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'in Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Willis'in kendisi için 200 bin dolarlık kefalet bedeli belirlediğine işaret eden Trump, bu karar hakkında "(Willis), ülkeden kaçmaya teşebbüs edebileceğimi düşünmüş olmalı." dedi.

        TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

        Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

        98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

        Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Habertürk Anasayfa