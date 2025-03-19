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        Haberler Dünya Amerika Eski ABD Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı

        ABD'de eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan 1123 belge açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 06:26 Güncelleme: 19.03.2025 - 06:29
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        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
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        Kennedy suikastıyla ilgili 1123 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açıldı.

        AA'nın haberine göre; yıllardır ABD kamuoyunda tartışılan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı.

        Daha önce suikasta ilişkin belgeleri inceleyen analistler, ABD medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şey ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaştı.

        ABD Başkanı Donald Trump dün, belgelerin açıklanacağını duyurmuş ve insanların bunu "on yıllardır beklediğini" ifade etmişti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

        Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

        Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

        35. ABD Başkanı olarak görev yapan John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında Dallas şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

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        #ABD
        #Son dakika haberler
        #Kennedy Suikastı
        #John F. Kennedy
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