Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia babasının soyadını kullanmıyor - magazin haberleri

        Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia babasının soyadını kullanmıyor

        Barack ve Michelle Obama çiftinin yönetmenlik yapmaya başlayan kızı Malia, artık 'Obama' soyadını kullanmıyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama, kızının bu kararıyla ilgili ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın 26 yaşındaki kızları Malia Obama, yönetmen oldu. Kısa film çeken Malia, artık kariyerinde 'Obama' soyadını kullanmamayı tercih ediyor.

          Malia Obama, Emmy ödüllü Donald Glover ile birlikte çalıştığı kısa filmi 'The Heart'ı festivallerde sunarken sadece 'Malia' adını kullanıyor.

          Malia ve Sasha adlarında iki kızı olan Barack Obama, büyük kızının neden soyadını kullanmadığını, konuk olduğu The Pivot adlı poscast yayınında açıkladı.

        • 2

          "Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak" diyerek çocuklarının yardım istemediğini anlatan Barack Obama; "Bu konuda çok inatçılar. Malia, film çekiyor ve ilk filmini çekti. Baba olarak biraz övüneceğim. İlk filmi Sundance Film Festivali ve tüm bu gösterişli film festivallerine gitti, jeneriğinde Obama'yı yönetmen olarak kullanmadı" dedi.

        • 3

          Barack Obama, kızı Malia'ya, soyadını saklamasına rağmen bu sırrının gözden kaçmayacağını söylediğini açıkladı.

          Eski ABD Başkanı; "Kızıma, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        • 4

          Barack Obama, başkanlığı döneminde ailesiyle Beyaz Saray'da yaşarken oradaki basın mensuplarıyla bir anlaşma yaptığını, gazetecilere kendisini takip edebileceklerini, kendisi hakkında konuşabileceklerini söylediğini ve onlara koştuğu tek şartı açıkladı: Çocuklarımı rahat bırakın. Çünkü onların büyümeye hakları var!

        • 5

          Podcast yayınında; "Bunu onlar seçmedi, değil mi? Bırakın büyüsünler" diyen Barack Obama; "Ve basın onları rahat bıraktı. Şimdi, büyüdükçe bazı paparazzi olayları yaşanıyor ve bu, onları deli ediyor. Çünkü 'Bunu istemiyoruz' tavrındalar. Aklı başında insanlar" şeklinde konuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa