Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia babasının soyadını kullanmıyor
Barack ve Michelle Obama çiftinin yönetmenlik yapmaya başlayan kızı Malia, artık 'Obama' soyadını kullanmıyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama, kızının bu kararıyla ilgili ilk kez konuştu
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Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın 26 yaşındaki kızları Malia Obama, yönetmen oldu. Kısa film çeken Malia, artık kariyerinde 'Obama' soyadını kullanmamayı tercih ediyor.
Malia Obama, Emmy ödüllü Donald Glover ile birlikte çalıştığı kısa filmi 'The Heart'ı festivallerde sunarken sadece 'Malia' adını kullanıyor.
Malia ve Sasha adlarında iki kızı olan Barack Obama, büyük kızının neden soyadını kullanmadığını, konuk olduğu The Pivot adlı poscast yayınında açıkladı.
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"Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak" diyerek çocuklarının yardım istemediğini anlatan Barack Obama; "Bu konuda çok inatçılar. Malia, film çekiyor ve ilk filmini çekti. Baba olarak biraz övüneceğim. İlk filmi Sundance Film Festivali ve tüm bu gösterişli film festivallerine gitti, jeneriğinde Obama'yı yönetmen olarak kullanmadı" dedi.
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Barack Obama, kızı Malia'ya, soyadını saklamasına rağmen bu sırrının gözden kaçmayacağını söylediğini açıkladı.
Eski ABD Başkanı; "Kızıma, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Barack Obama, başkanlığı döneminde ailesiyle Beyaz Saray'da yaşarken oradaki basın mensuplarıyla bir anlaşma yaptığını, gazetecilere kendisini takip edebileceklerini, kendisi hakkında konuşabileceklerini söylediğini ve onlara koştuğu tek şartı açıkladı: Çocuklarımı rahat bırakın. Çünkü onların büyümeye hakları var!
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Podcast yayınında; "Bunu onlar seçmedi, değil mi? Bırakın büyüsünler" diyen Barack Obama; "Ve basın onları rahat bıraktı. Şimdi, büyüdükçe bazı paparazzi olayları yaşanıyor ve bu, onları deli ediyor. Çünkü 'Bunu istemiyoruz' tavrındalar. Aklı başında insanlar" şeklinde konuştu.