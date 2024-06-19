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        Haberler Bilgi Gündem ESK satılmayan kurbanlıkları alacak! Et ve Süt Kurumu satılmayan kurbanlık alımı şartları, başvuru tarihi ve fiyatları

        ESK satılmayan kurbanlıkları alacak! ESK kurban alımı detayları

        Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı'nda pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak. Peki, ESK kurbanlık alımı detayları neler, şartları nedir ve nereye başvurmak gerekir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:24
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        • 1

          Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılamayan hayvanları satın alacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre ESK; söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların, alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek. Peki, ESK kurban alımı şartları ve başvuru tarihi nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilirler.

        • 3

          ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI ŞARTLARI

          Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak.

          İlgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda, karkas et olarak satın alınacak.

        • 4

          ESK KURBANLIK ALIM FİYATLARI

          ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280 lira, düvede 270 lira ve inekte 260 lira olarak belirlendi.

          Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına yerli tosunda 320 lira, ithal tosunda 285 lira, düvede 305 lira ve inekte 295 lira olarak uygulanacak.

          Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına koyunda 250 lira, keçide 140 lira oldu.

          Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 oldu.

        • 5

          SATIN ALINAN KURBANLIKLAR İÇİN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

          Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirilebilecekler.

        • 6
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