Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü!

İzmir'de, 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta, R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.´nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı.

N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Tıkız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.