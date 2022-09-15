Eşiyle tartıştı işyerini yaktı!

DHA

Antalya'da yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener mahallesi Tekelioğlu caddesi üzerinde meydana geldi. El ve ayak masajı yapan bir işyerinde yangın çıktı.

ALEVLER İŞYERİNİ SARDI DHA'da yer alan habere göre kısa sürede alevler bütün işyerini sardı. İşyerinden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. İŞYERİ SAHİBİ YAKALANDI Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, yangını yanıcı bir madde dökmek suretiyle iş yeri sahibi B.C.Ç'nin çıkardığını daha sonra olay yerinden kaçtığını belirledi. İşyeri sahibi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

"BENİ DARBEDİP İŞYERİNİ YAKTI" Maddi hasarın meydana geldiği yangında işyerinden eşyalarını almaya çalışan B.C.Ç.'nin eşi Tayland asıllı Türk vatandaşı Nisan Ç., "Eşim dün akşam saatlerinden itibaren beni birkaç kez darp edip işyerimize zarar vermeye kalkıştı. Sabah ise gelip işyerini yaktı. Kendisini defalarca polise şikayet ettim, ancak bir sonuç alamadım" dedi.