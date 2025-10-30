Habertürk
        Haberler Dünyadan Eşiyle boşanma aşamasındaki ünlü şarkıcı Sia velayet mücadelesini kazandı - magazin haberleri

        Ünlü şarkıcı Sia velayet mücadelesini kazandı

        Sia, oğlunun velayeti konusunda eski eşi Daniel Bernad ile girdiği hukuk mücadelesinden zaferle çıktı

        Giriş: 30.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:51
        Velayet mücadelesini kazandı
        Şarkıcı Sia, boşanma aşamasında olduğu Daniel Bernad ile oğlu Somersault Wonder için girdiği velayet mücadelesinin ilk aşamasında olumlu bir sonuç elde etti. Bernad, önceki gün mahkemeye başvurarak, Grammy adayı 49 yaşındaki şarkıcıyı uyuşturucu bağımlılığıyla suçlayarak, bir yaşındaki çocuğunun velayetini talep etti. Bernad, şarkıcının çocuğun velayeti kendisine verilirse küçük çocuğun sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturacağını iddia etti.

        Daniel Bernad, mahkeme dosyasında Sia'nın 19 aylık bebeği için "ciddi ve acil bir tehlike" oluşturduğunu ve onu "madde bağımlılığıyla mücadele eden uygunsuz ve güvenilmez bir ebeveyn" olarak nitelendirdi.

        Sia'nın geçen ay iki hafta boyunca sessizce hastanede yattığını öne süren Daniel Bernad, mahkemeden kendisine aylık 77 bin dolar çocuk nafakası ödenmesini talep etti.

        Sia'nın avukatı Laura Wasser, Bernad'ın mahkemeyi, velayeti almaya ikna edecek yeni veya ikna edici bir kanıt sunmadığını başarılı bir şekilde savundu ve mahkeme, talebi reddetti.

        Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan şarkıcı ile ayrı yaşadığı eşi Daniel Bernad, oğullarının geçici velayeti konusunda iki ay önce bir anlaşmaya varmışlardı. Bu anlaşma kapsamında, oğulları Somersault'un birincil velayetini Sia almıştı. Bernad da bir gözetmen eşliğinde çocuğunu ziyaret etmişti.

        2014 yılında piyasaya çıkardığı 'Chandelier' yıldızı parlayan Sia, yıllarca yüzünü gizleyerek sahneye çıktı
        2014 yılında piyasaya çıkardığı 'Chandelier' yıldızı parlayan Sia, yıllarca yüzünü gizleyerek sahneye çıktı

        Sia, iki yıllık evliliğin ardından mart ayında boşanma davası açtı. Şarkıcıya yakın kaynaklara göre, özel hayatını her zaman gizli tutmayı tercih eden Sia, boşanma haberlerinin manşetlere çıkmasından dolayı çok üzgün.

