Eşini 6 kez bıçakladı! Pişkin savunma!

ÖZEL EKİP KURULDU YAKALANDI

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün, ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi'ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.

Türk, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Naci Türk, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk'ün yakınları, Türk'e tepki gösterdi. Naci Türk, polisteki ifadesinde eşinin, çocukları üzerinden almak istediğini söyleyerek, "Eşimle benim arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular.

"BİR CAHİLLİK YAPTIM" SAVUNMASI

Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.