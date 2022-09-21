Eşi ve üvey kızını öldürmüştü, cezası belli oldu

Eşi ve üvey kızını öldürmüştü, cezası belli oldu - En Son Haberler

DHA

Kayseri'de tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) öldüren Kaya Doğan'ın cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

EŞİ İLE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına sanık Kaya Doğan ile ölen kız çocuğunun şikâyetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Mahkeme başkanı sanık Kaya Doğan hakkında, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda, sanık Kaya'nın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Sanık avukatı Ali Çöldemli, söz konusu raporu kabul etmediklerini belirterek, adli tıp kurumundan rapor aldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın 2 farklı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

"EŞİMLE GÖRÜŞEN KİŞİLERİN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti sanığı, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Doğan'a eşi Hörmet Doğan'a karşı olan eyleminden dolayı da 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak bu eylemden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü.