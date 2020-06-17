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Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında, nereli?

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam gibi birçok projede kendini seyircilere sevdirdi. Bu akşam Survivor'a konul olacak Eser Yenenler'in hayatından detaylar merak ediliyor. Peki Eser Yenenler kaç yaşında, nereli?

17.06.2020 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Eser Yenenler

Eser Yenenler, son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Ekran yolculuğuna Aliye dizisi ile başlayan Eser Yeneler asıl çıkışını Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yaptı. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümünde Anlat Bakalım'da Sercan ile yarışacak Eser Yenenler'in hayatından detaylar merak ediliyor.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

ESER YENENLER'İN FİLMOGRAFİSİ

Sinema
YılAdıRolNotlar
2010Çok Güzel Hareketler BunlarKendisi - Eser YenenlerBaşrol oyuncusu
2009Neşeli HayatTurgutYardımcı Oyuncu
2014Ayı PaddingtonPaddington (seslendirme)Başrol oyuncusu
2017Fırıldak AilesiAnimasyon (seslendirme)Yardımcı oyuncu
2017Yol ArkadaşımKonuk Oyuncu
Televizyon
YılAdıRolNotlar
2004AliyeÖzgürYardımcı Oyuncu
2006FırtınaErhanKonuk Oyuncu
2006 - 2007Bir Demet TiyatroKendisi - Eser Yenenler
2008 - 2011Çok Güzel Hareketler BunlarKendisi - Eser YenenlerBaşrol Oyuncusu, Sunucu
2012 - 2013Eyvah DüşüyorumKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu
2013Benzemez Kimse Sana (TV Programı)Kendisi - Eser YenenlerKonuk Oyuncu
2013-20163 AdamKendisi - Eser YenenlerTalk Show Programı, Sunucu
2013Yetenek Sizsiniz TürkiyeKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu
2014 - 2014Kim Milyoner Olmak İsterKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)
2015 - 2015Bana Baba DediBora (Dizi)Başrol oyuncusu
2018Şöhret KafasıKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu

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