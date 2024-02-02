Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan yangında 12 kişi üst katta mahsur kalınca itfaiye müdahale etti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA
Hürriyet Mahallesi Yağmur Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden dumandan etkilenen 9'u sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.