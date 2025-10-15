Esnaf Halit Yetim, "Balıkyolu'nda esnafım. Bu köprünün üstünden geçen büyük araçlarla birlikte ayaklarındaki dökülmeleri göreceksiniz, o nedenle sallanıyor. Yağışlı havalarda su, beton parçalarıyla beraber dökülüyor. Yani hem yolumuz hem çevremiz kirleniyor. Orası otobana giden yol. Limandan çıkan konteynerler, 30 ton, 40 ton araçlar oradan geçerken burada sarsıntıyı biz hissedebiliyoruz. Köprünün ayakları da zaten dökülmek üzere. Gerekli birimlerin buna bir tedbir alması lazım. Yarın bir gün bir köprü deprem olmadan da yıkılsa burada facia gibi bir olay olacak. Çünkü ayaklar tamamen dökülmüş, demirler ortaya çıkmış, beton diye herhangi bir şey kalmamış. Hatta biz oraya arabalarımızı çekiyorduk. Korkuyorduk araba bıraktığımızda, bir gece sarsıntı olsa kimseye cevap veremeyiz diye. Tamamen ayaklarında sizin de gördüğünüz gibi çökmek üzere, bitmek üzere" dedi.