        Esenyurt'ta korkutan köprü! | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta demirleri ortaya çıkan köprü sürücüleri ve yayaları korkutuyor

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı bölümlerinde betonların dökülmesiyle demirlerin ortaya çıktığı Balıkyolu Köprüsü, sürücüleri ve yayaları korkutuyor. Esnaf Halit Yetim, "Yarın bir gün bu köprü deprem olmadan da yıkılsa burada bir facia gibi bir olay olacak. Çünkü ayaklar tamamen dökülmüş, demirler ortaya çıkmış, beton diye herhangi bir şey kalmamış" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:04
        • 1

          İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı bölümlerinde betonların dökülmesiyle demirlerin ortaya çıktığı Balıkyolu Köprüsü, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturuyor.

        • 2

          Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'de bulunan ve TEM Otoyolu Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde yer alan Balıkyolu Köprüsü tahrip olmuş durumda.

        • 3

          İHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk ağı içinde olan köprünün bazı yerlerinde beton parçaları düşerek demirler dışarı çıktı.

        • 4

          Vatandaşlar, köprüden ağır tonajlı araçlar geçtiği zaman yapının sallandığını ve zaman zaman beton parçalarının aşağıya düştüğünü iddia etti.

        • 5

          Her gün üzerinden ve altından binlerce aracın ve yayanın geçtiği köprü onarılmayı bekliyor.

        • 6

          Esnaf Halit Yetim, "Balıkyolu'nda esnafım. Bu köprünün üstünden geçen büyük araçlarla birlikte ayaklarındaki dökülmeleri göreceksiniz, o nedenle sallanıyor. Yağışlı havalarda su, beton parçalarıyla beraber dökülüyor. Yani hem yolumuz hem çevremiz kirleniyor. Orası otobana giden yol. Limandan çıkan konteynerler, 30 ton, 40 ton araçlar oradan geçerken burada sarsıntıyı biz hissedebiliyoruz. Köprünün ayakları da zaten dökülmek üzere. Gerekli birimlerin buna bir tedbir alması lazım. Yarın bir gün bir köprü deprem olmadan da yıkılsa burada facia gibi bir olay olacak. Çünkü ayaklar tamamen dökülmüş, demirler ortaya çıkmış, beton diye herhangi bir şey kalmamış. Hatta biz oraya arabalarımızı çekiyorduk. Korkuyorduk araba bıraktığımızda, bir gece sarsıntı olsa kimseye cevap veremeyiz diye. Tamamen ayaklarında sizin de gördüğünüz gibi çökmek üzere, bitmek üzere" dedi.

        • 7

          Bölgede yaşayan Halil Halhallı, "Şimdi bu köprünün betonları dökülüyor. Ayrıca demirleri çürümüş. Vatandaşlar aşağıdan geçtiği zaman çürüdüğü için betonlar düşebilir. Bu dökülen betonlar haliyle tehdit oluşturuyor. Araçlar geçerken, büyük araçlar geçerken ses yapıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı var. Hakikaten de büyük araçlar geçtiği zaman sıkıntı oluyor. Bayağı ses geliyor" diye konuştu.

