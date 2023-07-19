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        Esenyurt'ta gelinine bıçak çeken oğlunu öldüren baba teslim oldu

        İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşine bıçak çektiği öne sürülen adam, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı baba, polis ekiplerine teslim oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 05:22
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        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
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        Esenyurt'ta iddiaya göre bir baba, eşine bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Umut Erkut bilinmeyen nedenle eşiyle tartıştı, ardından bıçak çekti. Bunu duyan baba Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı 3'üncü kattaki dairesine giderek oğluyla tartışmaya başladı.

        BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

        Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru inmeye çalıştı. DHA'nın haberine göre; Umut Erkut, giriş katta kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

        Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba polis ekiplerine teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Ekiplerin çalışması sürerken acılı anne ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Umut Erkut'un cenazesi, incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #Esenyurt
        #haberler
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