Esenyurt'ta çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak'taki 4 katlı binanın bahçe katındaki duvarlarda çatlak oluştu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mühendislerin yaptığı incelemenin ardından bazı apartman sakinlerinin evlerine döndüğü görüldü.

AA'nın haberine göre; sabah binada geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi.