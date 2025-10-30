Habertürk
        Esenler'de yangın: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        Esenler'de yangın: 15 yaralı

        Esenler'de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri duman nedeniyle binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 23:21 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:21
        Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak’ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

