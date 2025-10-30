Esenler'de yangın: 15 yaralı

Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak’ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

REKLAM advertisement1

Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.