Esenler ilçesinde, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonuna gelen 3 şüpheli, elleirndeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı.

REKLAM advertisement1

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. DHA'nın haberine göre; yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

REKLAM

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.