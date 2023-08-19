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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Esenler'de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını rehin aldı... "Beni kurtarın"

        Esenler'de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını rehin aldı

        İstanbul'un Esenler ilçesinde, balkona çıkan bir kadın "Beni bu adamdan kurtarın" diye bağırdı. Mahallelinin çağrısı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüpheli adamı gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:58
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        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
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        İstanbul Esenler'de evin balkonuna çıkarak "Beni bu adamdan kurtarın" diye bağıran kadını görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri, iki çocuğu ile birlikte kadını evden çıkarırken, kocası gözaltına alındı.

        Olay, saat 15.00'te Kazım Karabekir Mahallesi 1030. Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan bir kadın balkona çıkarak eşinin kendisini ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyerek "Beni bu adamdan kurtarın" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Kadın bağırmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastı. Kapı açılınca içeri giren ekipler, kadınla birlikte iki çocuğu dışarı çıkarırken, kocasını gözaltına aldı.

        O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kadının balkonda çocuklarıyla birlikte beklediği, sokakta çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor.

        "BOYNUNDAN TUTMUŞ EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"

        Mahalle sakini Murat Yurteren "Evden çıktım. Caddeye doğru ilerliyordum, bağırış sesi duydum. Buraya doğru geldim. Adam kadını boynundan tutmuş eve doğru götürmeye çalışıyordu. 2 tane çocuğunu rehin almış. Kadın 'Beni bu adamın elinden kurtarın, çocuklarımı başkasına verecek' diye bağırıyordu. Sonra polis ekipleri geldi. Kocayı evden aldılar. Kadını ve çocukları götürdüler" dedi.

        #Esenler
        #son dakika
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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