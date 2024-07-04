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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Esenler'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen zabıta ekipleri binada oturanları tahliye ederek otele yerleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 02:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 02:33
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        Esenler'de 6 katlı bina tahliye edildi
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        Olay, Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi.

        APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi.

        BİNA VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

        Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenler
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