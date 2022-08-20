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Esenler Belediye Başkanı / İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddialarına yanıt veren Göksu, "İBB 2021'de merkezi bütçeden 20 milyar para gelecek diyor. Engelleyen siyasal iktidar olsa ne kadar gelir? 17-18. Ne kadar gelmiş? 25.6 milyar para gelmiş. Öngördüğünden yaklaşık 6 milyar daha fazla para gelmiş. AK Parti'den 6504 dosya gelmiş, CHP 1871'e hayır demiş. AK Parti 4702 dosyadan sadece 113'üne hayır demişiz. Bu 113 dosya ne peki? Birkaç yeşili satıyorlardı, ona hayır dedik" diye konuştu.



"İMAMOĞLU'NA KREŞLERE ODAKLANDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"İmamoğlu'na teşekkür edeceğiniz bir konu var mı" sorusuna Göksu şu karşılığı verdi: Kreşler konusu bizim eksik kaldığımız konuymuş.Kreş konusunda yoğunlaştı, gerçi çok küçük maliyetler bunlar. Kreş konusunda odaklanma yaptı, İstanul'un geleceği, çocukları, kadınları için kıymetli şey, teşekkür ediyorum. Keşke onlar da Avrasya'yı, otoyolları, tünelleri yapanlara o da teşekkür etseydi.

İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

Göksu, önümüzdeki dönem seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: AK Parti'de siyaset yapanların temel karakteri vardır. Siyasette hiçbir zaman kariyer planlaması yapmadım.

Habertürk'te Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Göksu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP BİZİM METRO PROJELERİMİZE HAYIR DEMİŞTİ"

AK Parti döneminden daha fazla metro yaptım diyor. Hangisini yaptı? Bir tane söylesin. Bir tane metro ihalesi yaptı mı? En fazla yaptığım dediği şey Mahmutbey Metrosu. Sadece kurdelesini kesti. Aynı anda 10 metro yapan kent sloganı rahmetli Kadir Abi'nin sloganıydı. Bu metrolar İBB Meclisi'ne geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hepsine 'hayır' dedi. Şu anda metro yapıyoruz diye övünüyor ya. CHP grubu bir tanesi hariç hepsine 'hayır' dedi.

"1000 MİNİBÜSÜN TAKSİYE ÇEVRİLMESİ NEDEN GECİKTİ?"

İstanbul'da bir taksi yaklaşık olarak bir günde 443 kilometre yol yapıyor. Taksimetreyi açtığı kilometre 150 kilometre. 400 küsur kilometre yol yapan taksi sadece 150 kilometre taksimetre açabiliyor. Gerisi boş dönüyor. İstanbul'da taksiyle ilgili bir iyileşme yapılsa, bu iyileşme oranında yüzde 65'e çıkarsak 7-8 bin taksi geliyor. Şu soruyu soralım; İstanbul'un taksi sorunu mu var; İstanbul'un plaka sorunu mu var? Taksi sorunu varsa İBB'nin ilk yapması gereken iyileştirme. Siz İBB'nin taksiyle ilgili iyileştirme projesini duydunuz mu? UKOME'den 1000 minibüsün taksiye çevrilmesi kararı çıktı, neden geciktirdiniz?





"TAKSİ MESELESİNDE TEK SORUMLU İBB'DİR"

İBB Başkanı'nı İstanbul'un iki şeyi ilgilendiriyor; kasası ve masası. Eğer taksi meselesini çözmek istiyorsa, aplikasyon uygulamasını hemen devreye sokabilirdi. Siz bu sokakta taksi bekliyorsunuz, öbür sokakta taksi müşteri bekliyor. Ben '1000 minibüsü hemen dönüştürün' diye İBB Meclisi'nde konuşma yaptım. İstanbul'da taksi yüzde kaça hitap ediyor? Toplu ulaşımda yüzde 10 civarında. Bütün İstanbul'u yüzde 10'luk mesafeye kilitliyorsunuz. Öbür tarafta minibüsle ilgili neden sorunları ortaya koymuyorsunuz? Biz gelin 1000 minibüsü taksiye çevirelim dedik. Bu minibüslerden bir kısmını halk otobüsüne dönüştürün dedik. Taksi meselesinin bütün süreçlerinin sorumlusu İBB'dir.

"PROJE OLMAYINCA İFTİRAYA SIĞINMAYA BAŞLADILAR"

İBB Başkanı İstanbul'un başına geçtiği zaman kendisinin İstanbul'la ilgili eksikler bulacağını düşündü. Baktı, ulaşımla ilgili herşey planlanmış, sağına baktı, soluna baktı daha fazla, ileri ortaya koyabilecek vizyon yok, proje yok, o zaman iftiraya sığınmaya başladı. Araçlarla başladı, sonra Kemerburgaz Kent Ormanı'nı halka açıyoruz dedi. El insaf, kent ormanını AK Parti bitirmiş sana teslim etmiş, sen de diyorsun ki 'imara değil halka açıyoruz'... Daha sonra 'engelleniyoum' diye bağırmaya başladı.

"VİZYON KONAMAYINCA 'ENGELLENİYORUM' DİYOR"

Geçen bir tanesi 'Büyükşehir belediyesinin bütün müzelerini aldılar' dedi. Kendilerini aradım, 'hangi müzeyi ellerinden aldılar' dedim. Beni arayacağını söyledi, hala arayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan metroyu durdurdu, dendi, kendisini aradım hangi alandaki metro hattı durduruldu diye sordum, cevap gelecek hala. İBB'ye ortaya bir vizyon koyamayınca sığındığı tek alan engelleniyoruz iddiası. İBB 20 yılda devasa yatırımlar yapan, tarihi ve kültürel değerlerinin üzerine değer katmış. Bu kadar projesine, emeğine iftira atılması haksızlıktır.

"MARMARA'YI KORUMAK İÇİN EYLEM PLANI YAPILDI"

Müsilajla ilgili devlet bir yaklaşım sergilemiş, 22 maddelik eylem planı çıkarmış. Marmara Denizi'ni korumak için de il, ilçe sınırı değil, hem uçak, hem denizden denetlenmesi için sistem kurmuş. Bu sistemi devletin takip etmesi gerektiğine dair bir karar almış. İlgili taraflar ortak karar almış ve hayata geçirmişler. Bunun dışındaki argüman tamamıyla eksiktir.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE 1 KURUŞ EKSİK GÖNDERİLMİYOR"

İstanbul'un bu kadar büyük meseleleri var iken basit şeylere kilitlemenin bir anlamı yok. İBB 20 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi partiye iftira atıyor. Yalan ve manipülasyon yapıyor. Her fırsatta bu yalanlara cevap vemek zorunda kalıyoruz. Mesele İBB Meclisi'nde üç tane soru soruyorum: Sizi kim engelliyor? Merkezi idare mi? Nasıl engeller? Paranızı keser. Sizi kim engeller İBB Meclisi. Peki bir tane proje getirdiniz de, İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı bir projenize hayır dedi mi? Ben Esenler Belediye Başkanı'yım. Bana 1 kuruş fazla gelip de bir CHP'li belediye başkanına 1 kuruş eksik geliyor mu? Bunu yanıtlasınlar. Kamu bankaları belediyelere kredilere çok istekli değillerdir. Pandemi dolayısıyla hiçbir kamu bankası hiçbir belediyeye işlem yapmadı.

"EĞER ENGELLEYEN SİYASAL İKTİDAR OLSAYDI!"

Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili 'sarnıcı elimizden almazlar umarız' dediler. 1 ay sonra 'Yerebatan Sarnıcı yenilendi' dediler. Yerebatan Sarnıcı'nın kapısındaki bir bina Vakıflar'a geçiyor, sonra da 'sarnıç elimizden alınıyor' dediler. İBB 2021'de merkezi bütçeden 20 milyar para gelecek diyor. Engelleyen siyasal iktidar olsa ne kadar gelir? 17-18. Ne kadar gelmiş? 25.6 milyar para gelmiş. Öngördüğünden yaklaşık 6 milyar daha fazla para gelmiş. AK Parti'den 6504 dosya gelmiş, CHP 1871'e hayır demiş. AK Parti 4702 dosyadan sadece 113'üne hayır demişiz. Bu 113 dosya ne peki? Birkaç yeşili satıyorlardı, ona hayır dedik.

"ŞU ANDA ÖVÜNDEKLERİ METRO'YA HAYIR DEMİŞLERDİ"

Geçen dönemde AK Parti döneminde Meclis'e 22 borçlanma dosyası gelmiş. CHP 20'sine 'hayır' demiş. Bugün 'bana borçlanma vermiyor' diyen İBB Belediye Başkanı var. Geçtiğimiz gün Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası açıldı. Onun finansına 'hayır' dediler. Buradan hodri meydan, çıksınlar desinler ki, 'Biz İBB Meclisi'ne İstanbullular için 1 tane proje getirdik de AK Parti 'hayır' dedi'. Hodri meydan diyorum. 50 dosya geldi 1 tanesine hayır dedik. O da cari harcamalar için geldi, reklam parası dağıtacaklardı 'hayır' dedik. Bazılarına kısıtlı 'evet' dedik. Resmi bütçede 172 milyon lira var 'ben kamulaştırma için 750 milyon lira bütçe' istiyorum diyor. Biz okuma yazma biliyoruz. Kesin projede yetki verdiğinizde onu başka alanda kullanamaz. CHP şu anda övündüğü bütün metro projelerine geçmişte 'hayır' dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALMAK DURUMUNDA DEĞİLLER"

Ocak ayında İBB Başkanı bir tweet attı. 'Metro yapacağım bir imza eksik, engelliyorlar beni' dedi. Urfa'daydım. Proje, finansman, yatırımcı hazır 1 imza eksik dedi. Sayın Bakanımızı aradım. 'Bütün herşey hazır, bir imza eksikmiş' dedim. Sayın Bakan 'yalan söylüyor' dedi. Bakanlık gelen projenin 'fikir projesi' olduğunu söyledi. Bu kadar yazışmalar oluyor, proje en son 19 07 2022'de tamamlanıyor. Peki niye bu tweeti attı? Bir imza eksik diyor. İBB bir yere metro yapmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'nın onayını almak durumunda değil. Paran varsa, projen varsa yapar. Metronun projesi 2012'de başlamış Temmuz 2022'de bitmiş.

"BİZ 'EVET' DEMESEYDİK GİTME ŞANSI OLUR MUYDU?"

2021 yılı bütçesi kullanıma geçmeden bize dediler ki onay verir misiniz? Biz de 'tamam' dedik, Meclis'ten geçirdik. Sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçesi'ne gitti. Orası neye bakar? Bunlar Hazine referanslı borçlardır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borç stoğunda gözükür. İlçe belediyesi için bütçesinin 1 katı. Büyükşehir belediyeleri ise bütçesinin 1,5 katıdır borçlanma limitiniz. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bunu Hazine'ye yazar. O yıl borçlanma alma hakkı yoktu. İBB çünkü borçlanamaz hale gelmişti, borç limiti yoktu. Borç limiti olmayan İBB'de borç yüzde 219'a çıkmış. Biz AK Parti Grubu olarak biz 'evet' demesek bunun gitme şansı var mı?

"EYLÜL'DEKİ MECLİS KONUŞMAMI İZLEYİN"

Eğer Ekrem İmamoğlu sözlerine inanıyor ve güveniyorsa Meclis'te çıkar karşıma 'AK Parti grubunun şu iddiaları var, cevabım şudur' der. Ya da hemen programa çağırın, bütün iddialarını söylesin, ben de iddialarımı söylesin, hodri meydan! Kendilerine güveniyorlarsa karşıma çıkarlar. Biz konuşmalarımızda İstanbul'u kimin yönettiğinden çok, nasıl yönetildiğiyle ilgileniyoruz. Eylül'deki Meclis konuşmamı izleyin, bakın kim engelliyormuş?

"SAĞLIKÇILARA HAYIR DEDİLER SONRA HAYIRLI OLSUN DEDİLER"

İBB'de Meclis'in kararlar ve veto edilmiş kararlar. Gel şu yüzde 40'ı öğrencilerden almayalım diyoruz, veto ediyorlar. Sağlıkçılara pandemi döneminde toplu taşımayı ücretsiz yapalım dedik, veto ettiler. Veto ediyor, biz ikinci kez bu kararları aldıktan sonra uygulamak zorunda kalıyor, sonra da sağlıkçılara 'hayırlı olsun' diyor.

"DEPREM MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Deprem İstanbul için en hassas konu. Kentsel dönüşümde 2018 yılında AK Parti döneminde bina yenileme bütçesi 1 milyar küsur. 2021 yılında 257 milyon. Gerçekleşme 134 milyon. Şimdi İBB'nin kendi performans kitabından söylüyorum bunu. KİPTAŞ şu anda kaç tane kentsel dönüşüm konutu yapıyor? Deprem konusu siyaset üstü bir konu. İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız bölüm var. Daire, dükkan vesair. Bunun 2,5 milyonu 2000'den sonra yapılmış. Şu anda 230 bin konut acil dönüşmesi gerekenler.