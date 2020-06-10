Esengül Civelek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin Leyla Aytaman'dan sonra ikinci kadın valisi olan Esengül Civelek, üç yıldır Muğla Valisi olarak görevinin başındaydı. Dün akşam yayınlanan kararname ile Civelek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Esengül Civelek, (1958, Nazilli, Aydın, Türkiye),Türk bürokrat.

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Maliye Bakanlığı'nda devlet görevine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Uluslararası Haber Ajansı A.Ş, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 22 Mayıs 2010 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına atanmış ve 17 Ağustos 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla Yalova Valiliği'ne getirilmiştir. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile Kırklareli Valiliği'ne, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Muğla Valiliği!ne atanmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

1991-1995 yılları arasında Muğla Valiliği yapan Lale Aytaman'dan sonra Türkiye'nin ikinci kadın valisidir; ayrıca Muğla'nın da Lale Aytaman'dan sonraki ikinci kadın valisidir. Eşi İsmet Gürbüz Civelek 2003 yılında Hatay Valisi iken yaşamını yitirmiştir.