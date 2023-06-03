DHA

Olay, dün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki gümrük kapısında meydana geldi. İddiaya göre İran'dan gelenlerin, gümrük kapısı geçişinde, eşyalarının fazla olması nedeniyle gümrük muhafaza memurları geçişlerine izin vermedi.

Görevliler ile gelenler arasında tartışma çıktı. Gümrük muhafaza memurları ile İranlılar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.







Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı.