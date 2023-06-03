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Esendere Gümrük Kapısı'nda, görevliler ile İran'dan gelenler arasında kavga çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlileri İran'dan gelen bir grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavgada yaralanan olmaz iken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 03.06.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Esendere Gümrük Kapısı'nda, görevliler ile İran'dan gelenler arasında kavga çıktı
DHA

Olay, dün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki gümrük kapısında meydana geldi. İddiaya göre İran'dan gelenlerin, gümrük kapısı geçişinde, eşyalarının fazla olması nedeniyle gümrük muhafaza memurları geçişlerine izin vermedi.

Görevliler ile gelenler arasında tartışma çıktı. Gümrük muhafaza memurları ile İranlılar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı.

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