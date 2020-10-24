Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor... Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY
STAT: Kazım Karabekir Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, İbrahim, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Ricardo Gomes
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao
YEDEKLER: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Galatasaray'da Younes Belhanda, maça kaptan olarak çıkıyor.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes'in durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.
LUYİNDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.
LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
BB ERZURUM İLE 3. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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