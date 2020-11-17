Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara şehirlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Erzurum’da 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı. Narkotik köpeklerde operasyonda yer aldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı