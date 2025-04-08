Erzurum'daki 'gökkuşağı tepeleri' doğa fotografçılarının ilgi odağı

"YAĞMUR SONRASI MUAZZAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Etaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’da kırmızı ve gökkuşağı tepeleri olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu’nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" diye konuştu.