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        Haberler Gündem Eğitim Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil

        Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil

        Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:33
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        Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil
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        Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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