Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da "halk pazarı" sayısı artıyor | Son dakika haberleri

        Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "halk pazarı" sayısı artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor. Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Endüstri Caddesi'nde halk pazarının 4'üncü şubesi açıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, halk pazarı konseptinin önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve ekibine teşekkür ederek "Hafta içi, hafta sonu demeden gece gündüz şehrimiz için özveriyle çalışıyorlar. Bu gayretlerinin daim olmasını diliyorum" dedi.

        REKLAM

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de halkın ekonomik gücünü koruyacak, vatandaşların temel ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayabileceği projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Sekmen, halk pazarlarının, vatandaşın faydasına sunulmuş büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek "Biz Erzurum’u büyütürken sadece altyapıyla, imarla değil, insanı önceleyen, ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran sosyal projelere de öncelik veriyoruz. Halk pazarları da işte bu vizyonun bir parçasıdır. Mahalle mahalle kurduğumuz halk pazarlarıyla hem üreticimizi destekliyor hem de kıymetli kardeşlerimizin sofrasına daha kolay, daha ucuz, daha kaliteli ürünler ulaştırıyoruz" diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise halk pazarlarıyla istihdam sayısının 100'e ulaştığını vurgulayarak bunun binlere ulaşması için çalıştıklarını kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise hizmetin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, yeni halk pazarının açılışı yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #halk pazarı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Habertürk Anasayfa