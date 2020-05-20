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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

20.05.2020 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, İğdeli Mahallesi'nin bugün itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahallenin 14 gün süreyle karantinada tutulacağı aktarıldı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Öte yandan son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların, İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

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