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Erzurum'da av tüfeğini temizlerken kazara kendini vuran genç, öldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde, iddiaya göre kendisine ait av tüfeğini temizlemek isterken kazara kendini vuran 22 yaşındaki Kadir Tosun hayatını kaybetti

Giriş: 28.05.2023 - 06:41 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da av tüfeğini temizlerken kazara kendini vuran genç, öldü
AA

Erzurum'un Horasan ilçesinde başından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde gece saatlerinde Kadir Tosun'a (22) ait evden gelen silah sesi üzerine odasına giren yakınları Tosun'un yerde hareketsiz yattığını gördü.

AA'nın haberine göre, yakınları tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan Kadir Tosun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, şahsın kendine ait av tüfeğini temizlemek isterken kazara kendini vurduğu iddia edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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