        Ertan Torunoğulları: Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz! - Fenerbahçe Haberleri

        Ertan Torunoğulları: Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz!

        Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 03.11.2025 - 00:04
        "Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz"
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, zirveyle aradaki puan farkının kapanacağını dile getirdi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Ertan Torunoğulları, kendileri adına iyi bir sonuç yaşandığını söyledi.

        Futbol olarak çok iyi olmasa da takımın kazanma alışkanlığı açısından önemli bir sonuç olduğunu anlatan Torunoğulları, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen ve Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor maçlarında da galibiyetle ayrılarak milli araya mutlu girmek istediklerini belirtti.

        Maçta galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran'a değiren Torunoğulları, "Jhon Duran'la ilgili birçok senaryo ve hikaye yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir oyuncu olduğunu gördük. Milli aradan sonra özellikle izlemekten keyif alacağımız bir Jhon Duran olacak. Başkanımız ve yönetim olarak hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız vardı, şimdi kondisyon ve fizik güçlendikçe daha da iyi olacak. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen ve bugün statta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarı bir olduğu zaman aşamayacağı bir şey yok. Başkanımızın daha önce dediği gibi, gülmeyen bütün Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Stuttgart maçıyla başladık güldürmeye, inşallah Kayserispor maçında da gülmeyen son Fenerbahçelileri de güldürerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY'I KADIKÖY'DE YENECEĞİZ"

        Aralık ayında oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ertan Torunoğulları, maç maç gitmenin daha doğru olduğunu kaydetti.

        Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen ve bir sonraki hafta ligde oynanacak Kayserispor maçlarının önemli olduğunun altını çizen Torunoğulları, şöyle konuştu:

        "Aralık ayına daha çok var. Ancak artık Kadıköy, sportif açıdan rakiplerin elini kolunu sallayıp gelip çıkacağı yer olmayacak. Biz Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz. Bunu da tüm taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Başkanımızın çok projesi var ama önceliği Samandıra'daki ölü toprağını atmak ve Kadıköy'ü de eski haline getirmektir. Samandıra'daki ölü toprağını kaldırdık, şimdi de sıra Kadıköy'de. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Kayserispor maçında da Kadıköy eski haline gelecektir."

        Zirveyle aradaki puan farkının kapanacağına inandığını belirten Torunoğulları, "Bizim çok iyi bir takımımız var. Fark kapanır, daha çok maç var. Fenerbahçe her yerde şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız." açıklamasını yaptı.

        Son olarak hakem Ali Yılmaz'la ilgili konuşan Torunoğulları, "Hakemin bugün aleyhimize de lehimize de hataları oldu. Genç bir hakem. Desteklemek lazım. Art niyetli olmadıkça hakemleri desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

        ALİ GÜRBÜZ: BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti azmin ve çok çalışmanın getirdiği sonuç olarak yorumladı.

        Takıma ve teknik ekibe baştan beri güvendiklerinin altını çizen Gürbüz, "Bugün maç 2-0 olunca inancımızı kaybetmedik, takımımız da bizi mahcup etmedi. Sonuna kadar kovalayıp 3 puanı aldık. Aradaki puan farkı bizi ilgilendirmiyor. Biz maç maç bakıyoruz. Bu farkın kısa bir zaman içinde kapanacağını, Fenerbahçe'nin de arzuladığımız sonuca kavuşacağını düşünüyoruz. Bizim bir hayalimiz var, bunun için de en kısa zamanda liderliği ele alacağız. Takımımız kenetlendi. Çok kaliteli bir ekibimiz var. Taraftarımızla da bütünleştik. Plzen maçında gurbetçilerimizi, Kayserispor maçında da taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bu destekleri, hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Fenerbahçe olarak rakiplere bakmadıklarını belirten Gürbüz, şunları söyledi:

        "Biz kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. Başkanımız Sadettin Saran, çok iyi bir takımımız ve teknik ekibimiz olduğunu söyledi. Biz onlara inandık. Ertan Bey sürekli Samandıra'da, başkanımız da sık sık gidiyor. Taraftarın inancını onlara aksettiriyor. Onlar da bu güveni karşılıksız bırakmadılar."

        Yazı Boyutu
